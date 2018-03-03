Karabükspor - Galatasaray: 0-7

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mutlak favori olarak çıktıkları maçta sahadan 7-0’lık bir galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 50 yapan Galatasaray averajla liderlik koltuğuna otururken Karabükspor 12 puanla son sırada kaldı.

Yağış altında oynanan maça fırtına gibi başlayan Galatasaray, 5. dakika ile 40. dakika arasında 6 gol kaydetti. 64’te ise Sinan Gümüş sahneye çıktı ve skoru 7-0’a getiren golü filelere gönderdi. Galatasaray’ın golleri Bafetimbi Gomis, (5, 18, 25 ve 33), Özgür Yılmaz (16 kk) ve Garry Rodrigues’den geldi.