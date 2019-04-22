Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Beşiktaş, 31. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle öne geçti. Sivasspor, Fousseni Diabate'nin 45'teki golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Burak Yılmaz, 87. dakikada 28 metreden, saatte km hızla attığı frikik golüyle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 59'a yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e, Başakşehir ile 6'ya indirdi. Sivasspor ise 35 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakika Rybalka'nın kaleyi karşından gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, top direğin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

13. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde Hutchinson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale alanına düştü. Seken topu kafayla kaleye göndermek isteyen Mirin'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Hutchinson'un yakın mesafeden etkili vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte bekleyen Mirin'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Gökhan Gönül'ün tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Vida, topu filelere gönderdi: 0-1.

35. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Rybalka'nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diabate, Medel ve Lens'ten kurtularak sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Diabate'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşunda Karius'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

KAGAWA VE MEDEL SOSYAL MEDYADA KIRDI GEÇİRDİ

İkinci yarı

51. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Tolgahan’da kaldı.

58. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

61. dakikada Vida'nın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

73. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Lens topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.

76. dakikada Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ndinga'dan seken top arka direkte Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda Tolgahan topu uzaklaştırdı.

82. dakikada serbest vuruşu kullanan Rybalka topu ceza alanına gönderdi. Hakan’ın kafa vuruşunda Karius topa hakim oldu.

87. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında ki serbest vuruşunda topu direk kaleye gönderdi. Top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Kerem Ersoy xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Uğur xx, Hakan xx, Rybalka xx (Mert dk. 83 ?), Ndinga xx (Kone dk. 89 ?), Douglas xx, Emre xx, Diabate xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Mirin xx, Medel xx (Necip dk.46 xx), Dorukhan xx, Atiba xx, Lens xx (Oğuzhan dk. 87 ?), Ljajic xxx, Kagawa xx (Güven dk. 68 xx), Burak Yılmaz xx

Goller: Diabate (dk. 45) (DG Sivasspor), Vida (dk. 31), Burak Yılmaz (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Vida, Medel, Gökhan (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geride kalan hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçtaki ilk 11'de zorunluğu değişikliğe gitti.

Güneş, cezalı Caner Erkin'in yerine Sivasspor karşısında Shinji Kagawa'yı sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Kagawa oynadı.

Forvette ise Burak Yılmaz şans buldu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Adriano Correia, Ricardo Quaresma ile cezalı Caner Erkin kadroda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e de kadroda yer vermedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gary Medel, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR CEPHESİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında takımını, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre bir değişiklikle sahaya sürdü.

Keleş, sarı kart cezalısı Özer Hurmacı'nın yerine bu maçta Serhiy Ryabalka'yı görevlendirdi.

Kalede Tolgahan Acar'a görev veren Keleş, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp ve David Braz'dan oluşturdu. Orta sahada Rybalka, Hakan Arslan, Douglas Santos, Emre Kılınç ve Ndinga'yı oynatan Keleş, en uçta ise Diabate'ye şans tanıdı.

TRİBÜNLER DOLMADI

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi kale arkası tribününde yaptıkları koreografi ile takımlarına destek oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise kale arkası tribününde kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurarak takımlarını destekledi.

Sivassporlu futbolcular sahaya, "Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin 45. yılını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

ÖĞRENCİLERE OYUNCAK DAĞITILDI

Sivas Valiliğinin "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Sivas'ın Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinden maçı izlemeye gelen öğrencilere, müsabaka öncesinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile kırmızı-beyazlı ve siyah-beyazlı futbolcular oyuncak dağıttı.

