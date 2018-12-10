Kasımpaşa 0 - 3 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan konuk Kayserispor oldu. 21. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Chery gole çevirdi ve Kayserispor 1-0 öne geçti.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde bu kez Kasımpaşa penaltı kazandı ancak Diagne'nin vuruşunda Lung gole izin vermedi ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci devrede beraberlik golünü arayan Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı. 69'da bu kez Trezeguet topu direğe nişanlayınca Kasımpaşa ikinci kez penaltı kaçırdı. Aynı dakika içerisinde Kayserispor, Deniz Türüç'le durumu 2-0'a getirdi.

Yediği ikinci golden sonra maçtan iyice kopan Kasımpaşa, 80'de Mensah'ın golüyle Kayserispor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, 26 puanda kalarak lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşerken, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçını kazanan Kayserispor ise puanını 15'e yükseltti.

KASIMPAŞA 0 - 3 KAYSERİSPOR

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest (Dk. 64 Josue Sa), Sadiku (Dk. 76 Koita), Eduok (Dk. 74 Özgür Çek), Pavelka, Trezeguet, Diagne

KAYSERİSPOR: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan (Dk. 87 Varela), Mensah, Şamil Çinaz, Deniz Türüç (Dk. 79 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Kravets), Umut Bulut

GOLLER: Dk. 21 Chery (Penaltıdan), Dk. 69 Deniz Türüç, Dk. 80 Mensah (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Veigneau, Dk. 74 Koita, Dk. 90+6 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Şamil Çinaz, Dk. 73 Sapunaru (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Kayserispor tehlikeli geldi. Mensah, rakip yarı sahada Tarkan Serbest'ten kaptığı topu Chery ile buluşturdu. Ardından Chery'nin çıkardığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Umut Bulut'un vuruşunda kalesini terk ederek rakibinin şut açısını daraltan Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 17: Veigneau ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Chery'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izleyen Serkan Çınar, 19. dakikada penaltı kararını verdi.

DAKİKA 21: Topun başına geçen Chery'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın kollarının altından filelerle buluştu: 0-1.

DAKİKA 30: Kasımpaşa'nın Trezeguet ile ceza sahası dışı sağ çaprazda taç noktasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, Umut Bulut'un ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdığı topa Bilal Başacıkoğlu dokunamadı. Ardından takım arkadaşının gönderdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Diagne'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DAKİKA 31: Diagne'nin pasında Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, top iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta çıktı.

DAKİKA 35: Diagne'nin altıpas çizgisi üzerinde Deniz Türüç'ten sıyrılırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar penaltı kararına hükmetti.

DAKİKA 37: Topun başına geçen Diagne'nin yaptığı vuruşta kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 48: Veigneau'nun sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortaya, Diagne'nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Ardından pozisyonu takip eden Diagne'nin sağ çizgiden yaptığı vuruşta ise Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

DAKİKA 53: Ani gelişen Kayserispor atağında Chery, sol kanatta pasını Bilal Başacıkoğlu'na çıkardı. Bilal, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahasına girmeden pasını altıpasa gönderdi. Umut Bulut'un arka direkte çektiği şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

DAKİKA 67: Diagne'nin Levent Gülen ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, maçta 3. kez penaltı noktasına gitti.

DAKİKA 69: Trezeguet'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

DAKİKA 69: Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Direkten dönen penaltının ardından ani atağa çıkan Kayserispor'da Mensah, sağ kanattan ceza sahası içindeki Umut Bulut'a ortasını yaptı. Umut'tan önce kaleci Ramazan Köse, topa müdahale etti. Ardından Veysel'e çarpan top Deniz Türüç'ün önünde düştü. Deniz'in ceza sahası içinde boş kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-2. Maçın yan hakemi önce golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı fakat VAR hakeminin uyarısıyla orta hakem Serkan Çınar, gol kararı verdi.

DAKİKA 80: Kayserispor skoru 3-0'a taşıdı. Trezeguet'nin rakip ceza sahası önünde kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen Kayserispor atağında Chery, ceza yayı önünde pasını Mensah'a çıkardı. Mensah'ın ceza sahası içinde yerden çektiği şutta top ağlara gitti: 0-3.

