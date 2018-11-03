Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 geri döndüğü maçta 2-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Antalyaspor'un golleri Diego ve Doukara'dan gelirken, Kasımpaşa'nın tek sayısı Veysel Sarı'dan geldi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Trezeguet’in ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran Eduok’un şutu kaleci Boffin’de kaldı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazda Trezeguet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin şutu direkten oyun alanı içinde Veysel’in önüne düştü. Veysel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

25. dakikada sağ kanatta topu kapan Sadiku’nun ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Eduok’un şutu kaleci Boffin’de kaldı.

34. dakikada Cissokko’nun pasında topla buluşan Hakan’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası sol çaprazından kullanılan endirekt serbest vuruşta Yekta’nın dokunduğu topa Diego sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan’ın şutu direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

65. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Hakan’ın sert şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.

70. dakikada Popov’un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Pavelka’nın şutunu kaleci Boffin içeriye çeldi. Topu önünde bulan Eduok’un şutunu kaleci Boffin kurtardı. Dönen topta oluşan karambolde kimse hamle yapamazken Boffin topu kontrol etti.

81. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar, Onur’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Doukara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

89. dakikada sol kanattan Trezeguet’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ben Youssef’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Kasımpaşa 1 -2 Antalyaspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Ben Youssef xx, Veysel xxx, Onur xx, Popov xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Tarkan xx (Koita dk. 74 x), Eduok xx, Trezeguet xxx, Diagne xx

Yedekler: Eray, Murat, Josue, Hasan, Mustafa, Hakan, İlhan, Çağtay, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Celustka xx, Diego xxx, Cissokho xx, Chico xx, Yekta xx (Vainqueur dk. 84 ?), Hakan xx, Maicon xx, Doğukan xx (Serdar dk. 75 x), Doukara xxx (Mevlüt dk. 88 ?)

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Salih, Barrada, Bahadır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Veysel Sarı (dk. 20) (Kasımpaşa), Diego (dk. 43), Doukara (dk. 83 pen.) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Eduok, Koita (Kasımpaşa), Doukara, Doğukan, Nazım, Vainqueur (Antalyaspor)

