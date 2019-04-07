Kasımpaşa 2- 1 BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada perdesini 29'da Koita açtı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Devre arası transfer döneminde Paşa'dan Erzurumspor'a transfer olan Eduok şık bir golle skora denge getirdi: 1-1. 76'da bir kez daha sahne alan Koita İstanbul ekibine 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla Paşa puanını 37'ye yükseltti. Erzurumspor ise 22 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Erzurumspor ise sahasında Akhisarspor ile kritik bir maça çıkacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

24. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Eduok’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashad Muahmmed’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

27. dakikada Koita’nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Popov’un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

dakikada Sadıku’nun pasında ceza sahası dışında topu alan Koita ceza sahası içine rakipleri geçerek girdi. Daha sonra sol çaprazdan yerden vuruş yapan Koita meşin yuvarlağı ağlara1-0.Koita’nın pasında topu alan Trezeguet’in sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Sehic’ten seken topu iki hamlede kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57. dakikada orta sahada topu alan Trezeguet’in topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

58. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda az farkla dışarı gitti.

61. dakikada Hakan’ın pasında sol kanatta topu alan Eduok’un rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

63. dakikada Karim Hafez’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünde dışarı çıktı.

69. dakikada ceza sahası içinde bulunan Trezeguet’in pasında ceza yayı üzerinde topu alan Pavelka’nın yerden vuruşunda kaleci Sehic kornere çeldi.

70. dakikada Popov’un sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet’in altı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

76. dakikada Trezeguet’in ceza sahası içine sağ taraftan girip verdiği pasta arka direkte bulunan Koita’nın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Kasımpaşa 2- 1 BB Erzurumspor

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Popov xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Veysel Sarı dk. 68 x), Pavelka xx, Hajradinovic xx (Karim Hafes dk. 53 x), Tarkan Serbest xx, Trezeguet xxx (Özgür Çek dk. 90+6 ?), Koita xxx

Yedekler: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan Depe, Uğurcan, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga Ünlü xx, Kanstrup xx, Lokman Gör x (Hakan Arslan dk. 45 x), Leo xx, Kone xx (Gilles Sunu dk. 59 x), Scuk xx (Opseth dk. 84 ?), Eduok xxx, Taylan Antalyalı xx, Obertan xx, Rashad Muhammed xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Sefa, Emrah Başsan, Samed Ali, Tshabalala, Muns

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Koita (dk. 29 ve 76) (Kasımpaşa), Eduok (dk. 61) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Veysel (Kasımpaşa), Scuk (BB Erzurumspor)

