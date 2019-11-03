Kasımpaşa 2 - 2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşılaştı.

İstanbul'daki karşılaşma 2-2 sona erdi. Kasımpaşa'nın sayılarını 13'te Fode Koita ve 90+3'te Abdul Khalili kaydetti. Btc Turk Yeni Malatyaspor'un gollerini 61'de Adis Jahovic ve 68'de Veysel Sarı (kk) attı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 77. dakikada Robin Yalçın çift sarı karttan atılırken, 84'te de teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Btc Turk Yeni Malatyaspor puanını 17, Kasımpaşa ise 12 yaptı.

