Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek ligin ilk yarını lider tamamlamayı garantiledi. Medipol Başakşehir’in gollerini Visca ve Mossoro atarken, Kasımpaşa’nın tek sayısı Veysel’den geldi.

Zirve yarışı veren takımların yaşadığı puan kaybını iyi değerlendirmek isteyen Abdullah Avcı’nın takımı, maça iy başladı. Maçın hemen başında bulduğu golle öne geçen ve skor avantajını kapan Medipol Başakşehir, oyunun kontrolünü eline aldı. İlk yarının son dakikalarına kadar rakibine topu vermeyen konuk ekip, 43. dakikada duran toptan yediği gol sonrası soyunma odasına eşitlikle girdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa daha iyi başlarken, üst üste geliştirilen ataklardan sonuç alamadı. Yaklaşık 10 dakika süren bu baskıdan kurtulan Medipol Başakşehir, tekrar ilk yarıdaki etkili oyununa döndü. Rakip kaleyi ablukaya alan Medipol Başakşehir, 70. dakikada gelen gol ile bir kez daha öne geçmeyi başardı.