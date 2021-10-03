Kasımpaşa engelini de aşan Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tüm detayları HTSPOR'da! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti. Sarı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler maça etkili başlarken 16'da Berisha ilk golünü atarak takımını öne geçirdi.
45+5'te ise Gustavo sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.
Paşa ikinci yarıya farkı bire indirerek başladı. 53'te Travnik vuruşunda skoru 2-1'e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmazken Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 19 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 6 puanda kalan lacivert-beyazlılar, 4. yenilgisini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada soldan Berisha'nın ayağının dışıyla ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkte dar açıdan vuruşunda, top auta gitti.
16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Berisha'nın dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top yükselerek ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
23. dakikada orta sahada rakibinden kazandığı topla ceza alanına yaklaşan Donk'un pasında, ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
40. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi.
41. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda Ertuğrul'un çeldiği top sol çaprazda Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top kaleye paralel dışarı çıktı.
45+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi'nin ceza sahasına giren Gustavo'ya pasında Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 2-0.
Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
48. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Hadergjonaj ile yaptığı verkaçla ceza sahasında topla buluşan Eysseric'in sağ çaprazda müsait durumda şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılarak önünü boşalttı ve topu içeriye çekti. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top filelerle buluştu: 2-1.
60. dakikada Berisha'nın soldan ortasında altıpas önünde topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Ertuğrul topu göğsüyle oyun alanına çeldi. Atağın devamında Gustavo rakibine faul yaptı ve atak sonlandı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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