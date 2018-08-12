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  5. 12 Ağustos 2018 14:35

Kasımpaşa kalecisinden alkışlanacak hareket !

Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa maçının sonlarında yere yığılan Kasımpaşalı oyuncu Veysel Sarı'yı takım arkadaşı kaleci Ramazan Köse, sırtına alıp soyunma odasına kadar taşıdı.

Kasımpaşa kalecisinden alkışlanacak hareket !
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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa karşısında son dakikalarda gelen gollerle 3-2 mağlup oldu.

Müsabakasının sonunda sakatlanan Kasımpaşalı Veysel Sarı, maçın bitiş düdüğünün arından kendini yere bıraktı. Takım arkadaşının sakatlandığını gören kaleci Ramazan Köse, arkadaşını sırtına alarak soyunma odasına kadar taşıdı. Sakatlanan arkadaşını sırtında taşıyan kaleci Köse'ye, maçı izleyen taraftarlar da, alkışlarla destek verdi.

Sakatlanan Veysel Sarı'nın karşılaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. 

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