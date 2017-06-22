Kasımpaşa Neumayr'a imzayı attırdı !

31 yaşındaki oyuncu, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsviçre'nin FC Luzern takımının 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr, Kemerburgaz Tesislerimizde Pazarlama Müdürümüz Emre Zengilli ve Mali İşler Sorumlumuz Celal Yıldırım'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Adı: Markus Neumayr

Doğum tarihi: 26 Mart 1986 (31 yaşında)

Doğduğu il: Hösbach / Almanya

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 750 bin Euro

Son sezon performansı: 37 maç 9 gol 11 asist

Oynadığı takımlar: Manchester United, Duisburg, Zulte Waregem, RW Essen, Burghausen, Thun, Bellinzona, Vaduz, Luzern