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  5. 22 Haziran 2017 22:31

Kasımpaşa Neumayr'a imzayı attırdı !

Kasımpaşa, İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Neumayr'a imzayı attırdı !
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31 yaşındaki oyuncu, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsviçre'nin FC Luzern takımının 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr, Kemerburgaz Tesislerimizde Pazarlama Müdürümüz Emre Zengilli ve Mali İşler Sorumlumuz Celal Yıldırım'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Adı: Markus Neumayr
Doğum tarihi: 26 Mart 1986 (31 yaşında)
Doğduğu il: Hösbach / Almanya
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 750 bin Euro
Son sezon performansı: 37 maç 9 gol 11 asist
Oynadığı takımlar: Manchester United, Duisburg, Zulte Waregem, RW Essen, Burghausen, Thun, Bellinzona, Vaduz, Luzern

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