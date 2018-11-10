Kayserispor 0 - 3 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında orta sıralarda mücadele eden Kayserispor, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ı ağırladı. Maçtaki ilk önemli gol pozisyonunu Kayserispor yakaladı. 5. dakikada Bilal'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Umut Bulut istediği gibi vuramayınca top Galatasaray savunmasında kaldı.

Mücadelenin 18. dakikasında sağ kanattan Feghouli çizgiye kadar indi. Rakibini harika bir çalımla geçip şutunu attı. Kaleciden sekip boşta kalan topu kale önünde Onyekuru tamamladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Beraberlik golünü arayan Kayseri'de Bilal'in şutu Muslera'da kaldı. İlk yarının son dakikasında bu kez Mensah, ceza sahası dışından köşeye sert vurdu ancak top dışarı gitti ve ilk yarı tek golle sona erdi.

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Galatasaray ikinci devreye de hızlı başladı. 52'de Belhanda'nın pasında Ömer'in vuruşu auta giderken, 2 dakika sonra kontra atakta Onyekuru'nun aktarmak istediği pası Kayseri savunması önledi. 56'da ise net pozisyonda Sinan Gümüş'ün aşırtma vuruşunda Muammer gole izin vermedi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Onyekuru yine sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 83'te Tiago Lopes rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla Kayserispor'u 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 88. dakikasında ise Ömer Bayram son sözü söyledi ve Galatasaray deplasmandan 3-0'lık net skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Galatasaray puanını 23'e yükseltirken, Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 0 - 3 GALATASARAY

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Rotman, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 86 Hakan Çıtak), Bilal Başacıkoğlu, Chery (Dk. 61 Varela), Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera (Dk. 90+4 İsmail Çipe), Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Onyekuru, Maicon, Selçuk İnan (Dk. 90 Yunus Akgün), Feghouli (Dk. 88 Celil Yüksel), Belhanda, Sinan Gümüş

GOLLER: Dk. 18 ve 75 Onyekuru, Dk. 88 Ömer Bayram (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Lopes (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Kucher, Dk. 63 Mensah, Dk. 80 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 34 Feghouli, Dk. 59 Ozan Kabak, Dk. 76 Onyekuru, (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 16: Kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden farklı bir şekilde auta gitti.

DAKİKA 18: Galatasaray Kayseri'de öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa koşu yapan Feghouli, topu kontrol ettikten sonra Kayserispor ceza sahasına girdi. Karşısındaki savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan Feghouli'nin kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Muammer Yıldırım topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onyekuru altıpas içerisinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

DAKİKA 38: Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Sapunaru'nun kafasından seken top ceza sahası içerisinde Ömer Bayram'ın önünde kaldı. Sol çaprazdan aynı oyuncunun şutunda kalesini zamanın terk eden Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

DAKİKA 45+1: Uzak mesafeden Mensah'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 55: Mariano'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sinan Gümüş, kalesini terk eden Muammer Yıldırım'ın üzerinden aşırma vuruş yapmak istedi. Son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Muammer, topu kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 62: Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Muslera topu güçlükle çıkardı. Ceza alanında seken ve yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kaleye göndermek isteyen Mensah'ın müdahalesinde Muslera kafasına darbe aldı. Ceza alanında uzun süre tedavisi devam eden Muslera maça başında bandajla devam etti.

DAKİKA 75: Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Selçuk İnan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topu Lopes'den kurtaran Onyekuru'nun ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

DAKİKA 81: Belhanda'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

DAKİKA 88: Konuk ekip skoru 3-0'a getirdi. Mariano'nun sağ kanattan altı pas üzerine gönderdiği topta arka direğe koşu yapan Ömer Bayram'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında, Fenerbahçe maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezasına çarptırılan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues, Kayserispor maçı kadrosunda yer alamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı 3 futbolcunun ve Fenerbahçe maçında 11'de şans bulan Martin Linnes'in yerine Mariano Ferreira, Sofiane Feghouli, Selçuk İnan ve Maicon Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Konuk ekipte sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyok da müsabakanın kadrosuna alınmadı. Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Onyekuru, Maicon, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda ve Sinan Gümüş 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik yer aldı.

FATİH TERİM LOCADA

Olaylı derbinin ardından 7 maç men cezası alan Terim, karşılaşmayı kendisine ayrılan locadan takip etti. Takımın başında sahaya yardımcı antrenör Ümit Davala çıktı.

KAYSERİ'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor ise geçen haftadaki MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre iki değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurul kararıyla kadro dışı kalan Kana Bıyık'ın yerine Cristian Sapunaru'ya, sakatlığı bulunan Levent Gülen'in yerine Olkesandr Kucher'e 11'de şans verdi. Ev sahibi ekip, Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU

Kayserispor taraftarı, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran ev sahibi ekibin taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarı da takımlarını destekledi. Galatasaraylı sporcular ısınma öncesi saha kenarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Atatürk posteri ile fotoğraf çektirdi. Her iki takım futbolcuları Dünya Lösemi Çocuklar Haftası dolasıyla lösemi tedavisi gören çocuklarla sahaya çıkarak "Hayatımız çocuklarımız" yazılı pankartı taşıdı. Mücadele öncesi Hakkari'de bir mühimmat deposundaki patlama sonucu şehit düşen 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

