Kayserispor 0 - 4 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

58. dakika: GOOOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'nın golü ile maçta farkı dörde çıkarıyor. Sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar pasını Şener Özbayraklı'ya aktarıyor. Şener Özbayraklı'nın hızla ceza alanına girerek sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Vedat Karakuş'un yanından ağlarla buluşuyor.

55. dakika: Kale arkası trübünlerinden atılan yabancı maddeler dolayısıyla oyun kısa bir süre duruyor. Aatif Chahechouhe, kaleci Vedat Karakuş'a yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Aatif Chahechouhe bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

52. dakika: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Jean-Armel Kana-Biyik topu uzaklaştırmayı başarıyor.

51. dakika: Aatif Chahechouhe sağ kanatta Nabil Dirar ile yaptığı verkaç sonrasında çalımlarla ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan topu kaleye gönderiyor. Ancak savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

48. dakika: Sol kanatta Deniz Türüç'ün defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Ryan Mendes için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

Devre Arası: Hakem Ümit Öztürk ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45. dakika: Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

44. dakika: GOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Josef De Souza'nın pasıyla topla buluşan Giuliano bekletmeden pasını Roberto Soldado'ya aktarıyor. Roberto Soldado'nun ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top Vedat Karakuş'tan geri geliyor. Dönen topa tekrar hareketlenen Roberto Soldado'nun ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

38. dakika: Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde konuk ekip Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

35. dakika: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aatif Chahechouhe'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Vedat Karakuş topa hakim olmayı başarıyor.

32. dakika: Kayserispor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

28. dakika: Ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut'un uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topu kornere çeliyor. Sağ kanattan kazanılan korneri Ryan Mendes paslaşarak kullanıyor. Ardından Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Giuliano topu uzaklaştırmayı başarıyor.

26. dakika: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Hasan Ali Kaldırım, Silvestre Varela'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

23. dakika: Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Gonzalo Espinoza, Şener Özbayraklı'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

21. dakika: Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Giuliano'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Şener Özbayraklı'nın, rakibini ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

17. dakika: Sağ kanattan kazanılan korneri Hasan Ali Kaldırım paslaşarak kullanıyor. Ardından Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Vedat Karakuş topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16. dakika: Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

12. dakika: GOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Roberto Soldado'nun pasıyla topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun, ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Vedat Karakuş'un yanından ağlarla buluşuyor. Nabil Dirar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Jean-Armel Kana-Biyik kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8. dakika: GOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta öne geçiyor. Mehmet Topal'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Roberto Soldado, hızla ceza alanına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Vedat Karakuş'un sağından ağlarla buluşturuyor.

6. dakika: Her iki takım da ikili mücadelelerde oldukça istekli.

4. dakika: Deniz Türüç Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu. Vuruşu dışarı gitti.

3. dakika: Maçın ilk dakikalarında tempo oldukça yüksek.

2. dakika: Fenerbahçeli futbolcular birkaç kısa pasın ardından ters kanada uzun toplarla hücum üretmeye çalışıyor.

1. dakika: İlk düdük çaldı ve maç başladı. Maçın ilk dakikalarında Kayserispor top çeviriyor ve Fenerbahçe'nin baskı yapmasını bekliyor.