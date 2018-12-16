Kayserispor 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında Kayserispor ile Akhisarspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hikmet Karaman ile 2. maçına çıkan Kayserispor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederken yeni teknik direktörü ile 2'de 2 yaptı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren tek gol, 75. dakikada Asamoah Gyan'dan geldi. 71'de Umut Bulut yerine oyuna dahil olan Gyan, oyuna girdikten 4 dakika sonra golünü atarken bu sezon ilk kez golle tanıştı.

4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Ertuğrul Sağlam yerine göreve gelen Hikmet Karaman ile 2. maçında 2. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 18'e çıkartırken 13. sırada yer aldı. İki maç sonra kaybeden Akhisarspor ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafasından seken top Chery'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery'in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa altıpas üzerinden yükselen Bilal Başaçıkoğlu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

67. dakikada Kayserispor yarı alanından aldığı topla sağ çaprazdan yarı alanına kadar giren Manu'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Lung uzaklaştırdı.

70. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda, önce Umut Bulut peşinden de Şamil Çinaz topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Varela'nın sağ ayağı ile ceza alanına gönderdiği ortada, savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Asamoah Gyan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0

81. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Mensah'ın pasında topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan kale kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1 dakikada Akhisarspor'un kazandığı kornerde kaleci Fatih Öztürk de kalesini terk ederek Kayserispor ceza sahasına girdi. Kullanılan kornerde uzaklaştırılan topu kapan Mensah'ın orta sahadan boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekip Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu (DK. 60 Varela), Chery, Deniz Türüç (Dk. 85 Levent Gülen), Umut Bulut (Dk. 70 Asamoah Gyan)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Serginho (Dk. 86 Bilal Kısa), Onur Ayık (Dk. 65 Regattin), Josue, Barbosa, Bokila (Dk. 65 Manu)

Gol: Dk. 75 Asamoah Gyan (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 18 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 72 Atila Turan, Dk. 87 Mensah (Kayserispor)

