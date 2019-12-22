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  5. 22 Aralık 2019 18:26

Kayserispor-Başakşehir maç sonucu: 1-4 (Süper Lig)

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor'u Miguel Lopes (kk), Mert Kula (kk), Demba Ba ve Aleksic'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Kayseri'nin tek sayısını Kravets kaydetti.

Kayserispor-Başakşehir maç sonucu: 1-4 (Süper Lig)
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Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor-Başakşehir mücadelesi oynandı. Maça çok hızlı başlayan Başakşehir, 5. dakikada Miguel Lopes ve 10'da Mert Kula'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0'ı buldu.

38'de Kravets sahneye çıktı ve ilk yarı 2-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir ikinci devrenin başında (49') bu kez Demba Ba ile golü bularak skoru 3-1'e getirdi.

Maçın son dakikasında sahneye çıkan Danijel Aleksic, attığı golle Başakşehir'in 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

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süper lig , Kayserispor Başakşehir
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