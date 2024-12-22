Kayserispor Başkanı istifa etti

Galatasaray'a evinde 5-1 mağlup olan Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ı konut eden ve 5-1 mağlup olan, küme düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada yer alan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı.