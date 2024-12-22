Kayserispor Başkanı istifa etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray'a evinde 5-1 mağlup olan Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ı konut eden ve 5-1 mağlup olan, küme düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada yer alan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol