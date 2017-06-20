Kayserispor başkanından Sabri açıklaması

Spor Toto Süper Ligde yoluna devam edecek olan Kayserispor transferde önemli mesafe katıyor. Şimdiye kadar 4-5 oyuncu ile anlaşan Sarı-Kırmızılılarda son olarak gündem Sabri Sarığoğlu.

Çarşamba günü İstanbul’da Kayserispor yöneticileri ile bir ön görüşme yapacak olan Sabri Sarıoğlu’nun Perşembe günü de Kayseri’ye gelmesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR’DAN RESMİ SABRİ SARIOĞLU AÇIKLAMASI

Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir, Sabri ilgili konuştu. Bedir, “Sabri ile her zaman görüşüyorum. Gönlünün Kayserispor’dan yana olduğunu söyledi. Şuan için bir sıkıntı yok ama ancak masaya oturduğumuzda şartlar neyi getirir bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sabri Kayserispor formasını giymeyi çok istiyor.“