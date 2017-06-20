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  5. 20 Haziran 2017 22:05

Kayserispor başkanından Sabri açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 'Sabri Sarıoğlu bize gelmeyi çok istiyor' ifadelerini kullandı.

Kayserispor başkanından Sabri açıklaması
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Spor Toto Süper Ligde yoluna devam edecek olan Kayserispor transferde önemli mesafe katıyor. Şimdiye kadar 4-5 oyuncu ile anlaşan Sarı-Kırmızılılarda son olarak gündem Sabri Sarığoğlu.

Çarşamba günü İstanbul’da Kayserispor yöneticileri ile bir ön görüşme yapacak olan Sabri Sarıoğlu’nun Perşembe günü de Kayseri’ye gelmesi bekleniyor.

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Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir, Sabri ilgili konuştu. Bedir, “Sabri ile her zaman görüşüyorum. Gönlünün Kayserispor’dan yana olduğunu söyledi. Şuan için bir sıkıntı yok ama ancak masaya oturduğumuzda şartlar neyi getirir bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sabri Kayserispor formasını giymeyi çok istiyor.

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