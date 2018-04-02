Kayserispor - Fenerbahçe: 0-5

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk oldu. Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın galibiyet çıkardığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler deplasmanda 5-0’lık skorla kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe puanını 51’e çıkarırken Kayserispor 41 puanla 6. sırada kaldı.

Ligin flaş ekiplerinden Kayserispor’u zorlu geçmesi beklenen mücadelede rahat bir şekilde mağlup eden Fenerbahçe’de goller Roberto Soldado (8 ve 44), Aatif Chahechouhe (12), Şener Özbayraklı (58) ve Guiliano’dan (86) geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sarı kart gören Aatif, cezalı duruma düştü.

Aatif ayrıca Kayserispor’a karşı üretkenliğini de sürdürdü. Akhisarspor’dan sonra (8) Aatif’in en çok gole imza attığı takım 7 golle Kayserispor. Fenerbahçe’nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel ise 500. kez Fenerbahçe formasını terletti. Volkan bu özel maçta kalesini de gole kapadı.