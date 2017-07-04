Kayserispor Sabri Sarıoğlu için gün verdi

Kayserispor’da 6 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampı öncesi Romen milli takımı ve Astra kulübü sağbeki Christian Sapunaru ile Şili milli takımı oyun kurucususu Ude Chile takımından Gonzalo Espinoza resmi sözleşme imzalayıp,kadroya katıldı.

Bu arada Başkan Bedir, Sabri Sarıoğlu ve Gyan'ın durumları cuma günü belli olacak açıklamasını yaptı...

Kulüp Başkanı Erol Bedir, Christian Sapunaru ve Gonzala Espinoza’nın Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2’şer yıllık resmi sözleşmeye imza attıklarını söyledi. Bedir ‘’Romanya ve Şili milli takımlarından iki tecrübeli ve isimleri üzerinde tartışılmayacak oyuncuyu da renklerimize kattık. Gana milli takımı oyuncusu Asamoah Gyan ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’nun durumları da Cuma günü belli olacak’’ diye konuştu



8 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Erzurum kampı öncesi teknik direktör Mario Sumudica yönetimindeki teknik heyetin 8 oyuncuya ‘’Kulüp bulun’’ çağrısı yaptığını söyledi. Bedir, ‘’Erzurum ve Avusturya kampları öncesi teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda futbolcularımızdan Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman 10 gün izinli olup; kendilerine kulüp bulmaları söylenmiş kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Bu oyuncularımıza bonservisleri ve kiralık konusunda gerekli desteği vereceğiz’’ dedi



ÖNCE ERZURUM SONRA AVUSTURYA KAMPI



Öte yandan Kayserisporlu futbolcular 6 Temmuz’da Erzurum Palandöken tesislerinde kampa girecek. Uçakla önce İstanbul buradan aktarmalı olarak Erzurum’a gidecek Kayserispor kafilesi, 15 Temmuz’a kadar Erzurum’da kalacak . Sarı kırmızılı oyuncular bu arada Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor’un katılacağı ‘’15 Temmuz Şehitler Turnuvasında’’ iki özel maç oynayacak. Kamp bitimi 2 gün izin verilmesi planlanan Kayserisporlu futbolcular daha sonra 18 Temmuz’da İstanbul’da buluşup, Avusturya kampına gidecek.