Kayserispor'dan borç açıklaması

Kayserispor'da, Erol Bedir başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin ardından, futbolcuların eski dönemlere ait alacaklarına ilişkin toplam 36 milyon 100 bin lira borç ödendiği bildirildi.



Başkan Erol Bedir, yazılı açıklamasında, başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini, transferler ve çalışmalar yapılırken birçok engelin de aşılmaya çalışıldığını aktardı.



Transfer çalışmalarının genel zorluğu dışında, kulübün özel sıkıntılarının da yönetimlerini bir hayli zorladığını vurgulayan Bedir, 2016-2017 futbol sezonu devre arasında transfer yapabilmek ve federasyondan lisans alabilmek için eski yıllardan kalan yaklaşık 13 milyon 500 bin lira borcun ödendiğini kaydetti.



Yeni sezon öncesi de eski dönemlerden kalan borçları ödemeye devam ettiklerini aktaran Bedir, şu bilgileri verdi:



"Devre arası yatırılan eski dönem borçlarından sonra yeni sezon için yapmış olduğumuz transferler için de yine eski dönemlerden gelen 22 milyon 600 bin lira ödenerek transfer tahtası açılmış ve şu ana kadar transfer edilen futbolcuların lisansları alınmıştır. Ancak her geçen gün ilave borçlar gelmekte ve özellikle futbol ailesine ait ödemeler faiz ve cezalarla birlikte büyük miktar tutmakta ve tüm hareket kabiliyetimizi engellemektedir."



Bobo gitti, borcu bitmedi

Öte yandan, açıklamaya ek olarak yayımlanan tabloda bugüne kadar hangi oyunculara ne kadar ödeme yapıldığı da kamuoyuyla paylaşıldı.



Tabloda, yıllar önce takımdan ayrılmalarına rağmen kulüpten alacağı bulunan birçok futbolcu ve teknik adama 12 Mayıs-27 Temmuz tarihlerinde 22 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığı görülüyor.



2012-2013 sezonunda Kayserispor'a transfer olan, 2015'te kulüpten ayrılan ve alacakları için FIFA'ya başvuran Bobo'ya 2 milyon 895 bin lira, 2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı renklere bağlanan Sefa Yılmaz ile ilgili de eski kulübü Almanya'nın Duisburg takımına transfer payı olarak 2 milyon 83 bin lira ödeme yapıldığı dikkati çekti.



Yine geride kalan yıllarda Kayserispor'u çalıştıran teknik direktörler Robert Prosinecki ile Tolunay Kafkas'a toplam 2 milyon 88 bin lira ödendiği belgelerde yer aldı.