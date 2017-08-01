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  5. 01 Ağustos 2017 16:10

Kayserispor'dan borç açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 36 milyon TL borç ödendiğini açıkladı.

Kayserispor'dan borç açıklaması
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Kayserispor'da, Erol Bedir başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin ardından, futbolcuların eski dönemlere ait alacaklarına ilişkin toplam 36 milyon 100 bin lira borç ödendiği bildirildi.
 
Başkan Erol Bedir, yazılı açıklamasında, başarılı bir transfer dönemi  geçirdiklerini, transferler ve çalışmalar yapılırken birçok engelin de aşılmaya  çalışıldığını aktardı.
 
Transfer çalışmalarının genel zorluğu dışında, kulübün özel  sıkıntılarının da yönetimlerini bir hayli zorladığını vurgulayan Bedir, 2016-2017  futbol sezonu devre arasında transfer yapabilmek ve federasyondan lisans  alabilmek için eski yıllardan kalan yaklaşık 13 milyon 500 bin lira borcun  ödendiğini kaydetti.
 
Yeni sezon öncesi de eski dönemlerden kalan borçları ödemeye devam  ettiklerini aktaran Bedir, şu bilgileri verdi:
 
"Devre arası yatırılan eski dönem borçlarından sonra yeni sezon için  yapmış olduğumuz transferler için de yine eski dönemlerden gelen  22 milyon 600  bin lira ödenerek transfer tahtası açılmış ve şu ana kadar transfer edilen  futbolcuların lisansları alınmıştır. Ancak her geçen gün ilave borçlar gelmekte  ve özellikle futbol ailesine ait ödemeler faiz ve cezalarla birlikte büyük miktar  tutmakta ve tüm hareket kabiliyetimizi engellemektedir."
 
Bobo gitti, borcu bitmedi
Öte yandan, açıklamaya ek olarak yayımlanan tabloda bugüne kadar hangi  oyunculara ne kadar ödeme yapıldığı da kamuoyuyla paylaşıldı.
 
Tabloda, yıllar önce takımdan ayrılmalarına rağmen kulüpten alacağı  bulunan birçok futbolcu ve teknik adama 12 Mayıs-27 Temmuz tarihlerinde 22 milyon  600 bin lira ödeme yapıldığı görülüyor.
 
2012-2013 sezonunda Kayserispor'a transfer olan, 2015'te kulüpten  ayrılan ve alacakları için FIFA'ya başvuran Bobo'ya 2 milyon 895 bin lira,  2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı renklere bağlanan Sefa Yılmaz ile ilgili de  eski kulübü Almanya'nın Duisburg takımına transfer payı olarak 2 milyon 83 bin  lira ödeme yapıldığı dikkati çekti.
 
Yine geride kalan yıllarda Kayserispor'u çalıştıran teknik direktörler  Robert Prosinecki ile Tolunay Kafkas'a toplam 2 milyon 88 bin lira ödendiği  belgelerde yer aldı.

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