Kayserispor'un yeni hocası belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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