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Keita Balde Süper Lig'te

Keita Balde Süper Lig'te
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Sivasspor, 29 yaşındaki Senegalli yıldız Keita Baldé'yi iki yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Kulüp, deneyimli forvet oyuncusu Keita Baldé ile anlaşmaya vardı. Gece geç saatlerde Sivas'a gelen 29 yaşındaki futbolcu, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Keita Baldé, 8 Mart 1995 tarihinde İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine CF Damm altyapısında başlayan Baldé, ardından Barcelona'nın genç takımında dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kariyerine Lazio'da adım atan Baldé, sırasıyla Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol'da forma giydi. Toplamda 342 maçta mücadele eden Senegal asıllı oyuncu, 81 gol atarken 47 asist yaptı. Uluslararası arenada da etkili olan Baldé, Senegal milli takımıyla 40 maça çıktı.

 

Etiketler Sivasspor Keita Balde balde keita sivasspor süper lig
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