Keny Arroyo artık resmen Kartal... Beşiktaş transferi bitirdi
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Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezon Independiente formasıyla 43 maçta forma giyen Keny Arroyo, 5 gol atarken 8 de asist yaptı.
İHA
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