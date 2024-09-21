Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi öncesi Galatasaray paylaşımı
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Dev derbiye saatler kala iki takımın taraftarlarından da paylaşımlar gelmeye devam ederen son olarak eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.
BAŞARILAR DİLEDİ
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a başarılar diledi.
YENİ TRANSFER OLDU
Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bedel karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da çıktığı 2 maçta da gol atma başarısı göstermişti.
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