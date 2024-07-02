Koç Holding'ten Fenerbahçe için dev imza

Fenerbahçe ve Otokoç arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Koç Holding’e bağlı Otokoç Fenerbahçe ile göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardı.

Ali Koç’un Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu Koç Holding bu anlaşma için Fenerbahçe bonuslar dahil 347 milyon TL ödeyecek.

Sarı-lacivertlilerden KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."