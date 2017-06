Kocaman imzayı attı, bombayı Aziz Yıldırım patlatı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli takımda yeniden teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman, kendisini 2 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da imza töreninde Aykut Kocaman'a eşlik etti.

“Bizim için her şey Fenerbahçe'dir”

Aziz Yıldırım, imza töreninde sözü alan ilk isimdi. Başkan Yıldırım, geçmişte Aykut Kocaman ile alakalı yapmış olduğu olumsuz açıklamalar konusunda şunları söyledi:“Beraber olma ve size bunları deklara etmemin ve şu an Aykut Hoca ile yan yana olmamız, bizim hakkımızda ortaya atılan şeylerle ilgi olsun diye bir arada toplantı yapalım dedik. Değişim hepimiz için geçerlidir. İnsan yaşadığı sürece hata da yapar doğru da. Size göre hata. Bizim Aykut Hoca ile tanışmamız 1990'lı yıllara dayanır. Biz Aykut Hoca’yı 4 sene önce tanımadık. İnşallah uzun yıllar da yaşarsak bu sevgimiz beraber devam eder. İnsanlar sevdiklerine kırılabilirler, ben söyledim. Ama bizim ortak paydamız Fenerbahçe. Bizim hayat bakışlarımız da aynı paralelde. Aynı şeyleri düşünen insanlarız. Bizim için her şey Fenerbahçe'dir. Darağacında olsak da son sözümüzdür demeyi sorguda söyleyen insanlarız. Kimse beni yargılayamaz bu sloganın ardından. Aykut Kocaman ile bir daha çalışmayız demişiz, bundan da geri dönmüşüz. Hayatta her şey değişime mecburdur. Hocamız inşallah hep burada kalır biz gitsek de. Kendi arzusuyla belli süreçler içerisinde gider gelir. Bu beraberlik ömür boyu sürecektir. Hocamıza başarılar diliyorum. Senin bu işi başaracağına inandığımız için bunu teklif ettik sen de geldin. Allah yolunu açık etsin.”

Kocaman: “Gurur verici”

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları için teşekkür eden Aykut Kocaman, “Sözleriniz ve burada bulunma onurunu bahşettiğiniz için şahsınız ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Burada Müjdat kaptan var, pek çok futbol oynamış, antrenör yapan insan var. Şahsım adına söylüyorum. Bizim için hiçbir yer değil, zirve burasıdır. Burada olmak gurur verici. Tekrar, tekrar, şahsınıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Burası Dünya'nın en büyük spor kulübü. İçinde bireysel ve takım sporları olarak çok sayıda Avrupa, dünya, Olimpiyat başarıları var. Futbol takımını da bu seviyeye getirebilmek, zaten bütün Fenerbahçelilerin ortak tutkusu ve isteği. Bu takım buraya doğru gidecek. Bu kademelerden bir tanesi de ben olursam bu anlamda benim için en önemli katkı bu olur. Çünkü bu kulübün gelmesi gereken yer burası. Bütün yatırımları, bütün ideali ile son derece yüksek arzu ile… Temel amacımız da bütün antrenmalarımızla beraber; gerek davranış, gerek söylem ve çalışmalarımızla, bütün yoğunluğumuz takımı oraya doğru götürme yarışını başlatmak. Bu gücümüz var. Yapmamız gerek bu gücün farkını varıp, silkelenip, yürümeye, koşmaya ve sonra yüksek şiddetle depar atmaya doğru gitmek. Artık ana amaç olarak şampiyonluğa doğru yürümek ve üstüne koyabildiğimiz kadar başarmak bizim yolumuz olacak” diye konuştu.

Hem Aziz Yıldırım hem de Aykut Kocaman'ın açıklamalarının ardından deneyimli çalıştırıcıyı sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imzalar atıldı.