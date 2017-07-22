Kocaman'dan Skrtel ve Kjaer hamlesi

Fenerbahçe’nin hocası yeni sezonda Danimarkalı oyuncu başta olmak üzere stoperlerin topla orta alana kadar çıkarak atakları geriden başlatmalarını hedefliyor. Kocaman yapılan hazırlık maçlarında pas konusunda aksamasına rağmen Kjaer’in daha çok çalışarak bu açığını kapatabileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yeni sezonda stoperler Simon Kjaer ve Martin Skrtel’i daha farklı kullanmak istiyor.Sarı-lacivertli takım geçen sezon tartışmasız en fazla savunmada başarılı olurken özellikle Kjaer ve Skrtel’in uyumu öne çıkmıştı. Ancak Kocaman için bu iki ismin sadece savunma yapması yeterli değil.

Deneyimli teknik adam stoperlerin topla orta alana çıkmasını ve oyunu geriden başlatmasını hedefliyor. Aykut Kocaman özellikle de Simon Kjaer’den orta sahaya daha yakın oynamasını istiyor. Hatta Danimarkalı oyuncuya takım hücumdayken Mehmet Topal’ın görev yaptığı bölgeye kadar çıkması gerektiğini söylüyor.

Bu sayede orta saha oyuncuları da daha fazla öne çıkıp hücuma katkı sağlayabilecekler. Takım böylece ileride daha kalabalık olma şansını bulacak.Aslında şimdiye kadar Aykut Kocaman’ın istediği bu görevi en iyi yapan isim Roman Neustadter oldu. Topu daha etkili kullanan ve oyuna sokan Rus futbolcunun temel sıkıntısı ise savunmasının Kjaer’e göre daha zayıf olması.

Tehlike oluyor

Oynanan hazırlık maçlarında Kjaer birçok kez topu oyuna sokmaya ve atağı geriden başlatmaya çalışsa da genelde başarılı olamadı. Paslarının büyük bölümü isabetsiz oldu ve bunlar da sarı-lacivertli takımın kalesine tehlike olarak döndü. Ancak Kocaman bu konu üzerinde ısrarla duruyor ve taktik çalışma yaparak bu noktanın gelişebileceğini düşünüyor.

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