Konyaspor 0 - 0 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'in açılış haftasında Konyaspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca daha etkili olan taraf Konyaspor olurken, ev sahibi yakaladığı pozisyonlarda son vuruşu yapmayı başaramadı. Konyaspor 20 şut girişiminde 4 kez kaleyi tuttururken, Ankaragücü ise 1 isabetli şutla maçı tamamladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahası içinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

55. dakikada Milosevic'in sağ kanattan sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Canteros'un ara pasına hareketlenen Orgill'in sert şutunda top üstten auta gitti.

88. dakikada Skubic'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun sahasına döndü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Mücahit Can Akçay), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 79 Ali Yaşar), Daci, Bajic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 87 Cebrail Karayel), Moke (Dk. 86 Faty), Sedat Ağçay, Aydın Karabulut (Dk. 76 Sadaev), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 90+4 Faty (MKE Ankaragücü)

