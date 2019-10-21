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  5. 21 Ekim 2019 22:22

Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 8. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'de 8. haftanın son maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaştı.

Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Guilherme ve 52. dakikada da Robin Yalçın kaydetti.

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında İH Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor 13 puana yükselirken İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

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Yeni Malatyaspor , konyaspor
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