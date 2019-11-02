Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Ev sahibi Konyaspor 37. dakikada Farouk Miya'nın attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Gençlerbirliği oyunun hakimi oldu. İkinci devre boyunca rakibine baskı kuran Gençlerbirliği beraberlik için uzun süre yüklendi.

RÖVEŞATAYLA 1 PUANI GETİRDİ

Maçta son dakika oynanırken Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda top, Yasin Pehlivan'ın önüne düştü. Deneyimli futbolcu kaleye yakın pozisyonda röveşatayla topu filelere gönderdi ve 90+4. dakikada gelen bu gol 1-1'lik eşitliği getirdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor galibiyetin eşiğinden döndü ve aldığı beraberlikle puanını 13 yaptı. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçından bir puan çıkaran Gençlerbirliği ise 7 puana ulaştı.

