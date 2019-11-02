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  5. 02 Kasım 2019 17:09

Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden İttifak Holding Konyaspor, Miya'nın golüyle önde götürdüğü maçta 90+4'te Yasin Pehlivan'ı durduramadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
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Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Ev sahibi Konyaspor 37. dakikada Farouk Miya'nın attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Gençlerbirliği oyunun hakimi oldu. İkinci devre boyunca rakibine baskı kuran Gençlerbirliği beraberlik için uzun süre yüklendi.

RÖVEŞATAYLA 1 PUANI GETİRDİ
Maçta son dakika oynanırken Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda top, Yasin Pehlivan'ın önüne düştü. Deneyimli futbolcu kaleye yakın pozisyonda röveşatayla topu filelere gönderdi ve 90+4. dakikada gelen bu gol 1-1'lik eşitliği getirdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor galibiyetin eşiğinden döndü ve aldığı beraberlikle puanını 13 yaptı. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçından bir puan çıkaran Gençlerbirliği ise 7 puana ulaştı.

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