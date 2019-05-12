Konyaspor 2 - 2 Trabzonspor (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 11. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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Çabuk toparlanan Konyaspor, 17'de Jonsson ve 45'te Fofana'nın golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya iki takım da kontrollü bir oyunla başladı.

Mücadelenin 79. dakikasında Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı Jose Sosa gole çevirdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 57, Konyaspor ise 42 yaptı.

Atiker Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 74 Jahovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 85 Hurtado)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Sosa (Dk. 90+4 Amiri), Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Ekuban), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

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Goller: Dk. 11 Rodallega, Dk. 79 Sosa (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 17 Jonsson, Dk. 45 Fofana (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Uğur Demirok, Dk. 82 Ömer Ali Şahiner, Dk. 88 Jonsson, Dk. 90+3 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 90+7 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada rakip takım öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hüseyin Türkmen, meşin yuvarlığı Rodallega'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Atağa çıkan Trabzonsporlu oyuncu Nwakaeme'den topu çalan Jonsson, sağ çaprazdan düzgün vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Rodallega'nın vuruşunda top direkten döndü.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner, sol kanattan sürüklediği topu sağ kanatta Skubic'le buluşturdu. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunuşuyla kornere çıktı.

42. dakikada Sosa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Topla hareketlenen Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında topa bekletmeden vuran Fofana, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

65. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, altıpas içerisinde topa yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu, Jonsson kornere gönderdi.

78. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. 74. dakikada Uğur Demirok'un ceza sahası içerisinde topun eline çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla izleyen hakem Halis Özkaya, penaltıya hükmetti. 79. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

