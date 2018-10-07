Konyaspor - Beşiktaş: 2-2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Atşker Konyaspor ile uzatmada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı maçı 1 dakikada bulduğu 2 golle öne geçmesine rağmen uzatmalarda kalesinde gördüğü golle 2-2'ye razı oldu.

Şenol Güneş, Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Malmö maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Güneş, Malmö maçının 11'inde yer alan Gökhan Töre, Lens ve Necip Uysal'ın yerine Atiker Konyaspor karşısında Babel, Quaresma ve Atiba'ya şans verdi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 7. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Çalımbay, Göztepe maçında ilk 11'de yer alan Selim Ay, Jevtovic ve Fofana'nın yerine Diagne, Volkan Fındıklı ve Hurtado'yu sahaya sürdü.

Maçın başından itibaren 2 takım da uzun paslarla orta sahayı geçmeye çalıştı. Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı ilk devrede Konyaspor penaltıda golü buldu. 28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Yatabare böylece 5. golüne imza atmış oldu.

İkinci yarının başında Atiker Konyaspor bir penaltı daha kazandı. Hakem Ümit Öztürk yeşil beyazlıların kullandığı kornere Medel'in Uğur'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi: Topun başına geöçen yatabare bu kez topu auta attı.

Beşiktaş en önemli tehlikesini 53. dakikada yakaladı. Love'un içeri çevirdiği topa Babel bomboş durumda vuramadı ve siyah beyazlılar beraberlik fırsatını kullanamadı.

Siyah beyazlılar 79. dakikada beraberliği buldu. Oğuzhan'ın ortasında fırsatçılığını konuşturan Vagner Love skora dengeyi getiren isim oldu. brezliyalı yıldız üstüste 2. maçında da golü bulmuş oldu. Beşiktaş, Konyaspor şoku atlatamadan öne geçti. Babel ile verkaça giren Lens Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı.

Siyah beyazlılar uzatmalara önde girmesine rağmen Hurtado'nun kafa golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e çıkarıken, Atiker Konyaspor 12 puana yükseldi.