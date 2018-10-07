Konyaspor - Beşiktaş CANLI: 1-0

36'Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Adem Ljajic direkt olarak kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.

34'Fallou Diagne, Ryan Babel'i ceza sahası içine girmeden sert müdahaleyle yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

33'Volkan Fındıklı, Adem Ljajic'i orta alanda yaptığı sert müdahaleyle yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

31'GOOOLL!! Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Mustapha Yatabare topla kaleciyi farklı köşelere yolluyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Atiker Konyaspor, Mustapha Yatabare'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor.

30'Penaltı atışı için topun başına Mustapha Yatabare geçiyor.

28'Domagoj Vida ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

28'Domagoj Vida ceza sahası içinde topa elle müdahale ediyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

27'Sağ kanattan kazanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Paolo Hurtado kısa pasını Deni Milosevic'e gönderiyor. Deni Milosevic ceza sahası içine girer girmez şutunu çekiyor. Bu top kaleci Loris Karius'un kontrolünde kalıyor.

22'Sağ kanatta topla buluşan Paolo Hurtado ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen gerisinde bu topa hareketlenen Uğur Demirok şık bir vuruş yapıyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

22'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunmadaki oyuncular kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

18'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Paolo Hurtado sağ kanatta koşu yapan Nejc Skubic'e gönderiyor. Nejc Skubic topla buluşuyor ve ceza sahası içine giriyor. Altıpas önüne pasını gönderiyor ancak bu topa Mustapha Yatabare dokunamıyor. Bu top diğer kanattan dışarı çıkıyor.

16'Orta alandan aldığı kısa pasla topla ilerleyen Mustapha Yatabare ceza sahası dışı sağ çapraza kadar topla ilerleyip kaleye şutunu çekiyor. Bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.

13'Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustapha Yatabare sağ kanatta ofsaytta kalıyor.

7'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci tarafından yumruklanarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

5'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

3'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Paolo Hurtado ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

2'Domagoj Vida, Mustapha Yatabare'yi yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

1' Hakem Ümit Öztürk maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç konuk ekip Beşiktaş'lı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk oluyor.

Bu maç öncesinde Beşiktaş 14 puana sahipken Atiker Konyaspor’un ise 11 puanı bulunuyor.

İLK 11’LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljacic, Quaresma, Babel, Vagner Love