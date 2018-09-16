Konyaspor - Fenerbahçe CANLI: 0-1

67'GOOOLL!! Fenerbahçe, Elif Elmas ile öne geçiyor! Şener'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Andre Ayew son çizgiye inerek pasını altıpas sağ çaprazına doğru çeviriyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Yassine Benzia'nın önünde kalıyor. Cezayirli oyuncu bekletmeden pasını penaltı noktasına hareketlenen arkadaşı Elif Elmas'a gönderiyor. Genç oyuncu topla buluşur buluşmaz vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

66'Yeşil beyazlılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Adis Jahovic oyundan alınırken yerine Moryke Fofana oyuna dahil oluyor.

64'Ev sahibi ekip gole çok yaklaşıyor. Jens Jonsson sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına giriyor ve ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Mustapha Yatabare havada vole vuruşunu yapıyor ancak yerden seken top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

62'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Yassine Benzia topu sol tarafına doğru çekerek doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

61'İlk oyuncu değişikliği Fenerbahçe cephesinde gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe oyundan alınırken yerine Elif Elmas oyuna dahil oluyor.

59'Sol çaprazda topla buluşan Ferhat Öztorun ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Savunmada Martin Skrtel'den seken top ceza yayı sağ tarafında Nejc Skubic'in önünde kalıyor. Nejc Skubic bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Harun Tekin sağ köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

57'Atiker Konyaspor'da Marko Jevtovic hava topu mücadelesinde rakibi Andre Ayew'e dirsekle müdahale ettiği gerekçesi ile sarı kart görüyor.

56'Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinde topu önünde bulan Marko Jevtovic doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

53'Şener Özbayraklı'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Yassine Benzia son çizgiye inmeden pasını ceza yayına doğru çeviriyor. Bu noktaya hareketlenen Aatif Chahechouhe bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

51'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustapha Yatabare yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Harun Tekin'in üzerine gidiyor.

50'Ceza yayının içerisinden kullanılan serbest vuruşta Yassine Benzia doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak barajdaki takım arkadaşı Mehmet Topal'a çarparak etkisini kaybediyor.

48'Andre Ayew'in pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Jailson yerden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

45'İlk yarının sonuna eklenen 1 dakikalık kayıp zaman dilimi sona eriyor ve hakem Ali Palabıyık'in düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustapha Yatabare topu ceza yayına doğru sürerek sert vuruyor ancak kaleci Harun Tekin üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

44'Mustapha Yatabare'nin pası ile penaltı noktasının sağ arka çaprazında topla buluşan Jens Jonsson bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

42'Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Adis Jahovic doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

40'Sağ kanattan gelişen atakta Mustapha Yatabare ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderiyor ancak bu noktada hiçbir arkadaşı bulunmuyor.

37'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Yassine Benzia'nın ara pası ile ceza yayının solundan ceza sahasına giren Islam Slimani sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermiyor.

35'İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girilirken konuk ekip Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

32'Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Mehmet Topal doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

30'Şener Özbayraklı rakibi Uğur Demirok'u geçmek isterken yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Uğur Demirok sarı kart ile cezalandırılıyor. Konuk ekip şimdi sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

29'Adis Jahovic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Nejc Skubic ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sol tarafında Deni Milosevic'in kontrolüne geçiyor. Deni Milosevic topu sol tarafına çekerek sert vuruyor ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk ediyor.

26'Jailson'un uzun pası ile sağ çaprazda Şener Özbayraklı topla buluşuyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

24'Ceza sahasına havadan gönderilen topu Roman Neustadter kafa ile karşılıyor. Ceza yayına doğru açılan topu Adis Jahovic kontrol ediyor ve dönerek vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

20'Oyunun bu bölümünde karşılıklı top kayıpları ile mücedale devam ediyor.

17'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ferhat Öztorun ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunmada Andre Ayew kafa ile meşin yuvarlağı karşılamayı başarıyor.

15'Aatif Chahechouhe'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak Islam Slimani'den önce savunma araya giriyor.

11'Bu dakikalarda ev sahibi Atiker Konyaspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

8'Sol kanattan gelişen atakta Mustapha Yatabare ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ömer Ali Şahiner kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

5'Yassine Benzia sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

2'Sağ çaprazdan gelişen atakta Yassine Benzia ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlak savunmanın kontrolüne geçiyor.

1'Müsabaka ev sahibi Atiker Konyaspor'un vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’a konuk oluyor. Ligde istediği sonuçları alamayan ve milli ara öncesinde dört maçta üç mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 8 puanla maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Atiker Konyaspor’u mağlup ederek yükselişe geçmek istiyor. Ev sahibi ekip ise seyircisi önünde puan veya puanlar elde ederek üst sıralardaki yerini korumanın ve iyi gidişini sürdürmenin peşinde.

İLK 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani