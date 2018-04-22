Konyaspor tam gaz devam ediyor !

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftada kümede kalma mücadelesini yakında ilgilendiren karşılaşmada Atiker Konyaspor, konuğu Kasımpaşa’yı 2-0’lık skorla mağlup etti ve altın değerinde bir üç puan aldı. Konyaspor, 32 puanla kendisini 14. sıraya atmayı başarırken Kasımpaşa ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

Karşılaşmada Konyaspor’un gollerini 11’de Samuel Eto’o ve 86’da Adis Jahovic kaydetti. Ev sahibi ekip Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken evinde üst üste üçüncü kez galip geldi. Kasımpaşa ise üst üste üç maç kazandıktan sonra ilk kez mağlup oldu.