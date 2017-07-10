Konyaspor Wilfred Moke ile üç yıllık anlaşma sağladı

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Atiker Konyaspor stoper bölgesi için bir transfer yaptı. Yeşil-beyazlı takım Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Wilfred Moke ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla yapılan sözleşmenin üç yıllık olduğu belirtildi.

İspanya alt liglerinde mücadele ettikten sonra futbol hayatına Romanya'da devam eden Moke; Rapid Bükreş, Voluntari ve FCS Bükreş formaları giydi. Geçen sezonu ikinci tamamlayan FCS Bükreş'te 39 resmi maça çıkan Moke takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan imza töreninde 2020'ye kadar kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzalayan Moke, Türkiye Kupası zaferi sonrası elde edilen UEFA Avrupa Ligi katılımının kararında etkili olduğunu belirtti.

Mustafa Reşit Akçay direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor'da, Wilfred Moke 19 numaralı formayı giyecek.