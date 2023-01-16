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Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da beklenmedik gelişme... Yeşil beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

Başarılı bir süreç geçiren ve geçen sezon ligi üçüncü sırada bitiren Konyaspor'un bu derecesinin baş mimarlarından İlhan Palut, bu sezon lig sıralamasında 7. sırada yer alıyor.

İlhan Palut ile yolların ayrılması kararının yönetim kaynaklı olduğu ifade edilirken, deneyimli teknik adamla sözleşme fesih görüşmeleri yapıldığı belirtiliyor.

Etiketler Atiker Konyaspor konyaspor ilhan palut teknik direktör
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