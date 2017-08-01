Konyaspor'dan Moussa Sow sürprizi

Konyaspor'da hareketli saatler devam ediyor. İç Anadolu ekibinin günlerdir gündemini meşgul eden transferde mutlu sona ulaşılıyor. Bajic'in gitmesi an meselesi olurken rota ise Moussa Sow...



İki sezon önce Bosna Hersek'in Zelenjcar takımından yalnızca 500 bin Euro bonservis ödenerek kadroya katılan Riad Bajic'i Çizme temsilcisi Udinese istiyordu. Teklnik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın ikinci forvet olarak düşündüğü futbolcu için en resmi görüşme dün gerçekleşti.



Bajic'in menacerleri ve Udinese yetkilileri dün Konya'da bir araya geldi. Saatler süren transfer görüşmesi neticesinde 22 yaşındaki oyuncunun ikinci satışından yüzde 10 payın da konyaspor'a verilmesine dair el sıkışıldı.



8.8 milyon Euro kasada



6 Ağustos'ta Beşiktaş'la Süper kupa maçına çıkacak olan Konyaspor böylelikle bu sezon 3. oyuncusunu satmış oluyor



Bonuslarıyla birlikte 2.3 milyon Euro'ya Vukovic'i Olympiakos'a gönderen Konyaspor, Barry Douglas'ı da 1 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz takımı Wolverhampton'a satmıştı. Kasasına bu 3 transferden yaklaşık 8.8 milyon Euro koyan Yeşil-Beyazlılar'ın flaş bir şekilde gündemine aldığı Sow transferini de gerçekleştirmek üzere olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.