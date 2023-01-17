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Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
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İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni hocasını buldu.

Sürpriz bir karar sonrası İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşması sağladı. Stanojevic'in Konyaspor'a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

49 yaşındaki Stanojevic kariyerinde daha önce; Partizan, Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Maccabi Haifa, Beijing Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah, Beijing Renhe gibi takımlarda görev aldı.

Etiketler Atiker Konyaspor konyaspor Aleksandar Stanojevic ilhan palut
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