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Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Süper Lig ekibi Konyaspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Ali Çamdalı'nın yerine Recep Uçar'ı getirdi.

Yeşil-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı, teknik adamlık görevine getirdi. Takımın geçen pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan yönetim, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak bu karar resmi olarak duyurulmadı.

Yeni teknik adam arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan yönetim, Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı. Recep Uçar'ın, yarın Konya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, ''Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.

DHA

Etiketler Konyaspor konyaspor Recep Uçar ali çamdalı teknik direktör
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