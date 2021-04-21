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  5. Kritik maç öncesi Galatasaray'a Onyekuru şoku!

Kritik maç öncesi Galatasaray'a Onyekuru şoku!

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 65 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 59 puanla 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi Sarı Kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Etiketler Galatasaray galatasaray onyekuru kadro
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