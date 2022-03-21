Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan ''yayın ihalesi'' açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi ve TFF'nin tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Kulüpler arasında yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok. TRT, geçen hafta ihaleden çekildiğini söyledikten sonra bizim de önümüze farklı bir fotoğraf geldi. Neden çekildiği konusunda, TFF'nin de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir bilgimiz yok" dedi.

Ağaoğlu ayrıca Trabzonspor'la ilgili bir soruya, "Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada yer alacağız. Matematiksel olarak yarış bitmeden, bitti demek mümkün değil. Spor tarihi, bu tip sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Henüz yolun sonuna gelmedik" yanıtını verdi.