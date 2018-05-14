Küme düşen son takım Osmanlıspor !

Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Kayserispor’u 2-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde kalmayı garantilerken, ligin bitimine 1 hafta kala Osmanlıspor küme düşen üçüncü takım oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 69. dakikasında Yevhen Seleznyov, 73. dakikasında Soner Aydoğdu’nun attığı gollerle Akhisarspor 2-0 öne geçti. Ev sahibi Kayserispor’un 79. dakikada Artem Kravets ile bulduğu gol ise sonucu belirledi ve Akhisarspor 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 39 yaparken Kayserispor 44 puanda kaldı. Akhisarspor hafta içinde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü.

OSMANLISPOR’UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Akhisarspor’un aldığı bu galibiyetle Gençlerbirliği ve Karabükspor’un ardından Süper Lig’den düşen üçüncü takım Osmanlıspor oldu.

Ligin bitimine 1 hafta kala 33 puanla 16. sırada yer alan Başkent ekibinin, 15. sıradaki 36 puanlı Atiker Konyaspor’a karşı ikili averajda üstünlük sağlayamaması nedeniyle küme düşmesi kesinleşmiş oldu.

Eski adı ‘Ankaraspor’ olan kulüp 3 yıldır Süper Lig’de mücadele ediyordu.