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  5. 19 Temmuz 2017 16:49

Leonard Kweuke'ye Süper Lig'de üç talip var

TFF 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'dan ayrılmak isteyen Leonard Kweuke'ye Süper Lig'den üç talip var. Sivasspor, Osmanlıspor ve Konyaspor; Kamerunlu golcüyü takıma katmaya sıcak bakıyor.

Leonard Kweuke'ye Süper Lig'de üç talip var
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Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Leonard Kweuke'ye Süper Lig'de büyük ilgi var. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Karadeniz ekibinden ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için üç takım Çaykur Rizespor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Sivasspor'un ısrarla istediği Kweuke ile Osmanlıspor ve Konyaspor da ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu transferi için kulübünden kolaylık isterken, Çaykur Rizespor, Leonard Kweuke'yi takımda tutmakta ısrarlı.

Geçtiğimiz sezon küme düşen Çaykur Rizespor'da ligde 28 maça çıkan forvet oyuncusu 14 gol kaydetti. Takımın kaptanlığını da yapan Kamerunlu isim ayrılmak istediğini ilettiği Çaykur Rizespor'da iki hazırlık maçına ilk 11'de başladı. Başkan Kalkavan ve teknik direktör Hikmet Karaman yaptıkları açıklamalarda Kweuke'nin takımda kalmasını istediklerini vurgulamışlardı.

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