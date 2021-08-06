Lig başlamadan Süper Lig'in Şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezon öncesinde güçlü transferler yapan takımların şampiyonluk oranları açıklandı. Kaynak: Şampiyonluk oranları açıklandı: İşte ligin favorisi...

Nefesler tutuldu ve Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan geçen sezon maçlarının ardından yeni sezonda yüzde 50 kapasite ile karşılaşmalar oynanacak. Yeni sezon öncesinde takımlar transferlerini gerçekleştirdi, bazı takımlar ise halen transferlere devam ediyor.

Bununla birlikte yeni sezon öncesinde İddaa Şampiyonluk Oranları belirlendi. Takımın başına yeniden Pereira'yı getiren Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, yeni sezon öncesinde 3.00 oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu 2 kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3.10 oranla ikinci sırada...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 2 golle kaçıran Galatasaray 'ın oranı ise 3.40 olarak belirlenmiş.

Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üstünde toplayan takımlardan bir tanesi olan Trabzonspor'a verilen oran ise 5.00.

Başka bir bomba transferlere imza atan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a ise 150.00 oran verilmiş.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

3.00 Fenerbahçe

3.10 Beşiktaş

3.40 Galatasaray

5.00 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

30.00 Sivasspor

50.00 Alanyaspor

150.00 Karagümrük

150.00 Adana Demirspor

Kaynak: Şampiyonluk oranları açıklandı: İşte ligin favorisi...