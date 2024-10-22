Lyon maçı ve Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi

İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var

Yağışlara mola... Yağışlar duracak ancak hava daha da soğuyacak

Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu