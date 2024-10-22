Lyon maçı ve Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber
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Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sakatlanan milli kaleci Mert Günok'un sağlık durumundan Kara Kartal'ın Lyon ve Galatasaray ile peş peşe oynayacağı 2 kritik maç öncesi kötü haber geldi.
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sakatlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.
Mert Günok'un Beşiktaş'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
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