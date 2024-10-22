  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Lyon maçı ve Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Lyon maçı ve Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Lyon maçı ve Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber
Güncelleme:

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sakatlanan milli kaleci Mert Günok'un sağlık durumundan Kara Kartal'ın Lyon ve Galatasaray ile peş peşe oynayacağı 2 kritik maç öncesi kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

Mert Günok'un Beşiktaş'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş mert günok sakatlık lyon maçı galatasaray maçı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çoksayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çoksayıda ev komple boşaltıldı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Soruşturma başlatıldı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Soruşturma başlatıldı
1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu Yağışlara mola... Yağışlar duracak ancak hava daha da soğuyacak Yağışlara mola... Yağışlar duracak ancak hava daha da soğuyacak Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj var Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj var Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Otomotivde ek ÖTV dilimleri geliyor Otomotivde ek ÖTV dilimleri geliyor Yenidoğan çetesinin ardından şimdi de stent çetesi ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin ardından şimdi de stent çetesi ortaya çıktı