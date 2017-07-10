Lyon'dan Marcelo için 8.5 milyon Euro !

Tecrübeli stoperi ısrarla kadrosuna katmak isteyen Ligue 1 ekibi, siyah-beyazlılara yaptığı teklifi 8,5 milyon euroya çıkarttı. Fransız basınında geniş yankı bulan gelişme sonucu Beşiktaş'ın kararı bekleniyor.

Marcelo da Fransa'ya gitmeye sıcak bakarken, 30 yaşındaki futbolcu Lyon ile anlaşma noktasına geldi. Son şampiyon Pepe transferi sonrası defans tandemini bozmak istemese de, artan teklif sonrası Marcelo'nun durumunu değerlendirmeye aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, daha önceden gitmesi yönünde karar verdiği Milosevic'in kararını ise Marcelo transferinin sonucunu görene dek dondurdu.



beIN Sports