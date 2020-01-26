MAÇ SONUCU | Göztepe-Beşiktaş: 2-1 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 19. haftası Göztepe-Beşiktaş maçına sahne oldu. Göztepe, yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maça baskılı başladı. 9. dakikada Soner'in ceza yayı üzerinden şutunu Karius kurtardı. 16'da ise Halil'in ortasında Jerome topa dokunamadı.

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AÇILIŞ HALİL AKBUNAR YAPTI

Göztepe akın akın gol için bastırırken, 22 ve 23'te Karius kalesinde devleşerek rakibine gol izni vermedi. Maçın 25. dakikasında Serdar'ın sol kanattan ortasına ön direkte ayak koyan Halil Akbunar yeni stadın ilk golünü atarak Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

BURAK PENALTIDAN DURUMU EŞİTLEDİ

Golün şokunu üzerinden çabuk atan Beşiktaş, beraberlik için bastırmaya başladı. 28'de N'Koudou'nun Burak'a pasında son anda Soner araya girdi. 35'da Diaby'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Burak şık bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.

3 PUANI GETİREN GOL CELSO BORGES'TEN

45+3'te Serdar'ın ortasında arka direkte vuruşunu yapan Celso Borges, Göztepe'yi soyunma odasına 2-1 önde götüren isim oldu.

İkinci yarıda iki takım da gol aradı ancak amacına ulaşamadı ve Göztepe yeni stadındaki ilk maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Göztepe puanını 29'a yükseltirken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

