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Maçın hakemi Beşiktaş formasını imzaladı ortalık karıştı

Maçın hakemi Beşiktaş formasını imzaladı ortalık karıştı
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Trendyol Süper Lig'te dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından maçın hakemi Cihan Aydın'ın Beşiktaş formasına imza attığı anlar tartışma yarattı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Ligde son 8 maçında tek galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Sahasında Fenerbahçe’yi mağlup ederek bu süreçteki tek 3 puanını alan Beşiktaş; Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor’a kaybederken, Hatayspor, Başakşehir ile Alanyaspor’la da berabere kaldı.

Uzun süredir devam eden kötü gidişatın üzerine Alanyaspor beraberliğiyle siyah-beyazlı taraftarlar da takıma tepkisini artırdı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, yoğun bir ıslıklı tepkide bulundu.

Ancak dün akşam oynanan mücadeleye iki olay damgasını vurdu.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Rafa Silva, yay üzerinden yapmış olduğu ortayı Alanyasporlu Hadergjonaj karşılamıştı. Bu pozisyonda siyah - beyazlı futbolcular Hadergjonaj'ın topa elle müdahelede bulunduğunu savunarak yoğun itirazlarda bulunarak penaltı beklemişlerdi. Ancak hakem Cihan Aydın ise bir müddet VAR'ı dinlemesinin ardından oyunu devam ettirmişti.

Maçın ardından herkes bu pozisyonu tartışırken ortaya çıkan bir görüntü ise geceye damgasını vurdu.

Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı esnada bir taraftarın kendisini imza isteyen siyah-beyazlı bir taraftarı kırmadı ve Beşiktaş formasını imzaladı.

Daha sonrasında hakem Cihan Aydın, Beyaz TV muhabirinden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz.Beşiktaş forması imzaladınız" sözlerine karşılık vermeyerek stadyumdan ayrıldı.

Etiketler Beşiktaş cihan aydın maçın hakemi beşiktaş forması beşiktaş alanyaspor maç sonucu
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