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Mahkeme Galatasaray seçimine konan tedbiri kaldırdı

Mahkeme Galatasaray seçimine konan tedbiri kaldırdı

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’ın 23-30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.

10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray üyelerinden avukat Fırat Develioğlu'nun genel kurul kararına koydurduğu tedbir başvurusuyla ilgili kararı verdi. Mahkeme, Galatasaray’ın 23-30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.

Sarı-Kırmızılı kulüp 23-30 Nisan’da seçimini yapıp yeni başkanını belirleyecek

 

Etiketler Galatasaray galatasaray tedbir seçim
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