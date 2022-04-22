Mahkeme Galatasaray seçimine konan tedbiri kaldırdı
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray’ın 23-30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray üyelerinden avukat Fırat Develioğlu'nun genel kurul kararına koydurduğu tedbir başvurusuyla ilgili kararı verdi. Mahkeme, Galatasaray’ın 23-30 Nisan’daki seçimine konan tedbiri kaldırdı.
Sarı-Kırmızılı kulüp 23-30 Nisan’da seçimini yapıp yeni başkanını belirleyecek
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