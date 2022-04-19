  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Mahkemeden karar geldi, Galatasaray'da seçim çıkmaza girdi

Mahkemeden karar geldi, Galatasaray'da seçim çıkmaza girdi

Mahkemeden karar geldi, Galatasaray'da seçim çıkmaza girdi

Galatasaray'da son açılan dava sonrası mahkeme tedbir kararı verdi. Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim gerçekleşmeyecek.

Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak. 

Seçim için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. İstifa kararı alınması halinde, seçimin Haziran ayında olması bekleniyor.

Öte yandan Burak Elmas'ın konuyla ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray başkanlık seçim mahkeme tedbir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petrol yine uçtu! Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Bakan açıkladı: Bayram ikramiyelerine de asgari ücrete de zam yok!
Kasımpaşa tribün lideri ailesinin gözü önünde öldürüldü
Maskelere veda vakti! İki alan hariç her yerde maske zorunluluğu kalkıyor
İnanılır gibi değil... Onların evi nehir oldu, hepsi tekne evlerde yaşıyor
Nobel ödüllü bilim insanından oruç için dikkat çeken açıklama
Bir zorunlu Türk Lirası hamlesi daha!
MİT'in gözetimi altındaki Tarsus'teki gizemli evde yine ''bir şeyler'' oluyor
İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru
Kaçıran pişman olur! Yüzde 20'lik indirim için son gün